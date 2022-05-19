Лос-Анджелес, США, 19 мая, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Певица Келли Осборн, дочь рок-музыканта Оззи Осборна, выставила на продажу свой особняк. Об этом 19 мая сообщает The Sun.

F darkbladeus Оззи Осборн

По данным СМИ, стоимость дома артистка оценила в $6 млн, хотя изначально она приобрела его за $3,6 млн. Ранее особняк принадлежал актёрам Руни Мара и Александру Скарсгарду.

Как сообщало ИА REGNUM, Келли Осборн скоро станет матерью. Она рассказала о первой беременности от клавишника группы Slipknot Сида Уилсона в своих соцсетях.