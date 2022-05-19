Москва, , 10:58 — REGNUM Переход на новую систему оплаты российского газа продвигается вперёд. Об этом 19 мая заявил вице-премьер Александр Новак на III просветительском марафоне Российского общества «Знание».

Александр Новак Government.ru

«Около 54 компаний, которые имеют договора с Газпромом, с «Газпром Экспортом», который реализует газ на экспорт — 54 компании. Есть крупные компании, есть средние, есть маленькие компании. Но, по моим данным, около половины из этого количества уже открыло в нашем уполномоченном банке специальные счета: валютные и рублевые — для того, чтобы обеспечить поступление валютной выручки, конвертацию в рубли и оплату за поставленный газ в рублях», — заявил Новак.