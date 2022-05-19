Иваново, , 10:57 — REGNUM Фестиваль сыра «Сырные ряды» состоится 21 и 22 мая на набережной Иванова, сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области.

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Продукцию на фестивале представят более 20 сыроделов из Ивановской, Владимирской, Костромской, Московской, Орловской, Ярославской областей и Татарии. В числе участников фестиваля-ярмарки — крупные и известные производители.

Также на фестивале будет представлена молочная продукция, мед, колбасы и мясные деликатесы, сладости, сувениры, саженцы растений и цветов.

Фестиваль сыра в Иванове проводится с 2018 года. В 2020 и 2021 годах на конкурсе «Торговля России», организованном Минпромторгом России, «Фестиваль сыра» признан победителем в номинации «Лучший торговый фестиваль».

Еще один фестиваль «Сырные ряды» в 2022 году планируют провести в сентябре.