Донецк, , 10:57 — REGNUM Украинские боевики, засевшие на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе продолжают складывать оружие. Так, на утро 19 мая сдались в плен более 1,7 тыс. украинских военных. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республике.

«В общей сложности с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен 1 727 украинских боевиков», — говорится в сообщении штаба в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что с завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли и сдались в плен российским военным более половины находившихся там киевских боевиков. По его словам, нуждающимся оказывается медицинская помощь.

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Напомним, 18 мая командир батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Ходаковский сообщил о выходе ещё одной большой группы украинских боевиков с территории «Азовстали». Всего сдались 785 человек.

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