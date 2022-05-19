Санкт-Петербург, , 11:00 — REGNUM На юге Санкт-Петербурга грузовой автомобиль «уронил» контейнер, который едва не снёс надземный пешеходный переход и перекрыл съезд с развязки на пересечении Кольцевой автомобильной дороги (КАД) с Пулковским шоссе. Об этом сообщили 19 мая в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

ДТП на КАД пресс-служба Упрдор «Северо-Запад».

По предварительным данным, на съезде № 3 около в 10:20 мск водитель грузового автомобиля не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание контейнера на проезжую часть.

«Пострадавших нет. В результате ДТП повреждена опора пешеходного перехода. Существует опасность обрушения», — рассказали в пресс-службе дорожной организации.

В настоящий момент перекрыт для движения транспорта съезд № 3 — съезд с Пулковского шоссе на внутреннее кольцо КАД.

«Также запрещен вход в надземный пешеходный переход», — предупредили в пресс-службе.