Москва, , 10:56 — REGNUM У России имеется большая доля на энергетическом рынке Евросоюза. Об этом в ходе марафона «Новые горизонты» заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Александр Новак Kremlin.ru

«Заявления идут о том, что «мы [Европа] откажемся от российских нефти и газа» — не сразу, а в какой-то перспективе, потому что сразу невозможно от этого отказаться, поскольку достаточно большая доля у нас на энергетическом рынке Европы. Порядка 40% газа мы поставляем от общего потребления Европы и около 20-25% поставок нефти и нефтепродуктов», — сказал Новак.

По его словам, подобные заявления провоцируют рост цен на мировых энергетических рынках, а также на нефтепродукты.