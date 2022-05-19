Томск, 19 мая, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности заместителя губернатора по инвестициям и имуществу назначена Татьяна Исакова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Администрация Томской области Вице-губернатора Томской области Татьяна Исакова

Как отмечается, она возглавляла областной департамент по управлению госсобственностью. Согласно распоряжению врио главы региона Владимира Мазура, Татьяна Исакова будет исполнять обязанности вице-губернатора до решения кадрового вопроса.

«Она будет курировать деятельность департамента инвестиций, департамента международных и региональных связей, а также департамента по управлению государственной собственностью», — отметили в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший замгубернатора по инвестициям Юрий Гурдин 13 мая завершил работу в связи с окончанием контракта.