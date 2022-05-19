Кострома, 19 мая, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Костроме задержали двух уроженцев Средней Азии, пытавшихся распространить 446 свертков синтетического наркотика опиоидной группы — метадона. Об этом сообщает УМВД по Костромской области.

УМВД по Костромской области Наркотик

Полицейские проверяли у иностранцев документы и заметили, что те «заметно нервничают». После этого мужчин обыскали. Часть наркотика обнаружили в пакете, карманах и одежде мигрантов.

Большую часть свёртков изъяли из уже оборудованных в городе тайников. Уроженцы среднеазиатской республики признались, что приехали в регион под видом строителей, но на самом деле работали наркокурьерами. Задержанные помещены в изолятор временного содержания, против них возбуждено уголовное дело. За незаконный сбыт веществ им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.