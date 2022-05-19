Москва, 19 мая, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Специальный Центр компетенций для сервисного обслуживания российской техники будет создан в России. Об этом рассказал представитель консорциума «Медицинская Техника» Константин Бинько, его слова 19 мая приводит пресс-служба Росздравнадзора.

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По словам Бинко, Центром компетенций по сервисному обслуживанию предлагается сделать Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники Росздравнадзора.

Также он уточнил, что проработка вопроса о дальнейшем обслуживании медтехники в России была поручена 10 марта 2022 года профильным ведомствам заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой.

При этом представитель консорциума отметил, что для указанной задачи в первую очередь необходимо составить список критически значимого медицинского оборудования для обслуживания и ремонта в субъектах РФ, а также провести анализ уровня оснащенности регионов таким оборудованием. После этого можно будет перейти к формированию запаса комплектующих и расходных материалов для обслуживания и ремонта медицинских изделий.

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