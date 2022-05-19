Вашингтон, 19 мая, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман провела телефонные переговоры с южнокорейским коллегой Чо Хён Доном. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

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«Заместитель госсекретаря поздравила Чо Хён Дона с назначением на пост первого заместителя министра иностранных дел и подчеркнула желание Вашингтона тесно сотрудничать с Сеулом для решения самых насущных проблем, включая климатический кризис, пандемию коронавируса, цепочки поставок и проблемы безопасности», — говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что Шерман поблагодарила замглаву МИД Южной Кореи за приверженность делу полной денуклеаризации КНДР и трехстороннему сотрудничеству между США, Южной Кореей и Японией.