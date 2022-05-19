Мариуполь, ДНР, 19 мая, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В Мариуполе с территории промзоны «Азовсталь» вышли и сдались в плен 1727 украинских боевиков. Об этом 19 мая сообщили в штабе территориальной обороны республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В штабе рассказали, что на утро 19 мая общее число украинских военнослужащих, которые вышли и сдались силам союзников, составляет 1727 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, среди вышедших боевиков может находиться замкомандира полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с позывным «Калина», рассказал военкор Дмитрий Стешин.