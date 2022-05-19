Москва, , 10:52 — REGNUM Приостановленный проект «Северный поток — 2» заморожен по политическим мотивам, но останется востребованным в будущем. Об этом 19 мая заявил вице-премьер Александр Новак на III просветительском марафоне Российского общества «Знание».

Александр Новак Government.ru

«Он был реализован, он был построен. То что мы сегодня наблюдаем: по политическим мотивам этот проект пока заморожен. Но я считаю считают, что (есть) люди, которые нуждаются в дешёвых низкоуглеродных источниках, в том числе газе. В будущем, я думаю, он будет востребован», — заявил Новак.

«Он достаточно технологичен: построен по новым технологиям: высокое давление, низкие потери, высокая экологичность. Поэтому его конкурентоспособность по сравнению с другими источниками энергии не подлежит сомнению. Поэтому я верю в то, что он будет востребован», — указал он.