Оренбург, , 10:52 — REGNUM В Оренбургской области в январе–апреле 2022 года построено 280,2 тыс. квадратных метров жилья. Прошлогодний показатель за аналогичный период превышен на 71,1%, сообщает Оренбургстат.

Строительство Cheboksary.ru

На территории региона за четыре месяца введено в эксплуатацию 1611 жилых домов, из них населением — 1600 жилых домов. Построено 2355 квартир. Индивидуальными застройщиками сдано 241,3 тыс. квадратных метров, что составляет 196,3% к январю-апрелю 2021 года.

Среди субъектов Приволжского федерального округа по темпу ввода в действие жилых домов в январе–апреле 2022 года Оренбургская область занимает четвёртое место. Лидером является Удмуртия.