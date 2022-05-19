Москва, , 10:51 — REGNUM С 2022 года начнётся работа по созданию в России регистра пациентов с болезнью Альцгеймера. Об этом на VI Всероссийском конгрессе по геронтологии и гериатрии заявила главный внештатный специалист-гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачёва.

Изменения мозга при болезни Альцгеймера

«Мы собираемся и будем организовывать регистр пациентов с болезнью Альцгеймера. Я думаю, что эта тема уже давно назрела, и действительно вот с 2022 года мы реально подходим к тому, чтобы этот регистр создавать», — сказала Ткачёва.

Она спрогнозировала рост случаев деменции во всём мире, поскольку уже сегодня таких случаев регистрируется около 10 млн ежегодно.