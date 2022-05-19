Калуга, 19 мая, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Калужской области, в рамках местной программы модернизации первичного звена здравоохранения осуществляется капитальный ремонт зданий медицинских организаций, обслуживающих как взрослых, так и детей. Об этом 19 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра здравоохранения региона Константина Пахоменко.

Министерство здравоохранения Калужской области

В 2021 году в перечень объектов капитального ремонта была включена детская поликлиника в Людиново. В ходе ремонта там заменили все инженерные коммуникации, напольное покрытие на первом и втором этажах здания, двери, сантехнику, уложили кафельную плитку, оштукатурили и покрасили стены, смонтировали новые потолки. В 2022 году обновленная поликлиника открыла двери для пациентов. В настоящее время детская поликлиника в Людиново обслуживает более семи тысяч человек. В 2022 году запланирован комплексный ремонт детской городской больницы в Калуге на улице Радищева.

«Цели и задачи программы модернизации первичного звена здравоохранения направлены на создание в поликлиниках максимально комфортных и безопасных условий для посетителей и работников», — отметил Константин Пахоменко.