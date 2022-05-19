Санкт-Петербург, 19 мая, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге с 10 июня увеличится количество рейсов в Армению. О запуске прямого авиасообщения Северной столицы с этой страной рассказали 19 мая в пресс-службе авиакомпании «Россия» (Группа Аэрофлот).

(сс) SuperJet International Самолет Sukhoi Superjet 100

Рейс по направлению Санкт-Петербург — Ереван будут осуществляться на отечественных лайнерах Superjet 100 с 10 июня 2022 года. При этом уже доступна покупка билетов на рейс через систему бронирования Группы Аэрофлот.

Улететь в столицу Армении можно будет шесть раз в неделю, полёты не будут выполняться лишь в среду. На одном самолете в Ереван смогут добраться 87 пассажиров.

Напомним, что в «Пулково» запустили рейсы Махачкалу, Казань и Горно-Алтайск. Также будет осуществляться авиасообщение Петербург — Бодрум, Турция.