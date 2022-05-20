20 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Санкт-Петербург, , 00:03 — REGNUM На Дворцовой площади Северной столицы четыре дня принимает гостей XVII Санкт-Петербургский международный книжный салон, который в этом году посвящен 350-летию со дня рождения Петра Первого, 130-летию писателя Константина Паустовского и 140-летию писателя Корнея Чуковского, а также Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Как ожидается, салон посетят около полумиллиона любителей книги.

В этот раз впервые в истории салона был отменен регистрационный взнос — и участники ярмарки получили оборудованные стенды бесплатно, в знак поддержки отрасли книгоиздания в нынешние сложные времена.

Книжный салон в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

По 22 мая на площади более 15 тыс. кв. м для посетителей открыты четыре больших выставочных павильона, один из которых полностью посвящен книгам для детей, есть там и детская площадка. Между выставочными павильонами впервые в истории Дворцовой площади появилась книжная терраса, на которую можно будет подняться и сделать фотографию с любимой книгой с необычного ракурса. Кроме того, для встреч читателей с авторами возведены два шатра, расположенные между павильонами.

Книжный салон в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Книжный салон в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

«В этом году на Книжном салоне будет более 250 участников, — рассказали организаторы мероприятия. — Посетителей ждут презентации новых произведений Михаила Трофименкова, Дмитрия Данилова, Александра Кушнера, Александры Марининой, Майи Кучерской, Льва Лурье, Александра Пелевина, Антона Чижа».

Работа Книжного салона в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Книги Дарья Драй © ИА REGNUM

Книга Сергея Довлатова Дарья Драй © ИА REGNUM

Гости Книжного салона смогут посетить творческие встречи с писателями Гузель Яхиной, Андреем Максимовым, Мариной Казариной, Дмитрием Goblin Пучковым, Николаем Стариковым, Аллой Горбуновой. В программе также лекции Александра Секацкого, Артемия Сайфутдинова, поэтический баттл «Москва vs Санкт-Петербург».

Работа Книжного салона в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Книга Достоевского %22Белые ночи%22 Дарья Драй © ИА REGNUM

Всего в рамках Книжного салона пройдет около 150 мероприятий, направленных на поддержку чтения и пропаганду книжной культуры: конференции, круглые столы, лекции, семинары, конкурсы и викторины, презентации книг, творческие встречи и мастер-классы. В рамках деловой программы форума профессионалы обсудят актуальные проблемы книжной индустрии.

Работа Книжного салона в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Работа Книжного салона в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

«Вход для посетителей — как на экспозицию, так и на все мероприятия — остается бесплатным. В лекционных залах будут ежедневно проходить встречи с авторами, автограф-сессии, дискуссии и круглые столы», — подчеркнули организаторы.

А юных читателей ждут не только новинки от любимых издательств, но и разнообразные активности детской площадки. Там же планируется цикл мероприятий для родителей.

Книжный салон в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Работа Книжного салона в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Кроме того, в дни проведения салона на Дворцовой площади работает «Литературная почта»: гости мероприятия смогут отправить открытку с детскими рисунками по мотивам произведений Корнея Чуковского в любой уголок России.

Книжный салон в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане на Книжном салоне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Разнообразит салон большая культурная программа. Зрители увидят литературно-музыкальные перформансы «Мамон. Ценность, взятая в залог» от Александра Худякова, (20 мая в 19:00 мск) выступление поэтов объединения Вячеслава Лейкина (20 мая в 11:00 мск Лекторий F) и многое другое.

Книжный салон в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Книжный салон в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

«По нашим оценкам, почти 500 тысяч человек посетят нашу книжную ярмарку, салон. Не все купят книгу, но они посмотрят, прикоснутся, почитают, придут с детьми. Хочу подчеркнуть, что повестка дня абсолютно правильная», — заявил во время открытие мероприятия президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

«Книга — «мягкая сила». Она должна быть талантливо написана, должна быть честной, заставлять думать. Такой всегда была русская литература. За это ее любят несмотря ни на какие гонения. «Мягкая сила» особенно важна в детской литературе. Поэтому мы должны поддерживать детские издательские проекты», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.