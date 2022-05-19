Москва, 19 мая, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, закрепляющий требование о наличии российского гражданства при использовании суррогатного материнства на территории России, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая.

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«К такому решению нас вынуждают случаи гибели и торговли детьми, рожденными суррогатными матерями для иностранных граждан и лиц без гражданства. Данные факты неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей, а особенно часто в период пандемии», — сказал глава комитета Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Законопроектом предлагается ввести запрет для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства на территории Российской Федерации.

Новая редакция законопроекта предусматривает, что защита прав и законных интересов детей, рожденных в России суррогатными матерями, в случае их выезда за переделы страны РФ, будет осуществляться консульскими учреждениями Российской Федерации, в которых данная категория детей состоит на учете до достижения ими совершеннолетия.

Ограничения не касаются случаев, когда гражданин Российской Федерации находится в зарегистрированном браке с иностранным гражданином или лицом без гражданства.

Законопроект также вводит обязательное получение детьми гражданства России, если они рождены или вынашивались суррогатной матерью на момент вступления в силу указанного запрета от родителей-иностранцев.

Пискарёв также отметил, что, помимо юридических аспектов, есть и политическая составляющая данного вопроса.

«Например, в абсолютном большинстве стран Европы запрещено коммерческое суррогатное материнство в целом, и такая возможность по сути сохранилась лишь в России, Грузии и Украине. Получается, что сами западные страны запрещают, а мы их гражданам предоставляем такие услуги. Неправильно решать свои демографические проблемы за счет России!» — заявил депутат.