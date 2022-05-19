Черкесск, , 10:47 — REGNUM В Карачаево-Черкесии задержаны подозреваемые в убийстве. Преступление было совершено 20 апреля 2022 года. После его совершения подозреваемые скрылись и были объявлены в федеральный розыск. Спустя почти три недели их задержали, сообщили 19 мая в пресс-службе регионального управления МВД.

Задержание Vectorportal

Один из подозреваемых — 45-летний житель города Черкесска, второй — 56 летний житель Ставрополя. До решение суда об избрании для них меры пресечения их поместили в СИЗО. У задержанных изъят карабин, из которого предположительно был убит 36-летний житель аула Адиль-Халк.

Ранее сообщалось, что 20 апреля 2022 года на улице Доватора в городе Черкесске был обнаружен мужчина с огнестрельными ранениями в область обеих ног. Его доставили в больницу, но спасти раненого не удалось, он скончался на следующий день.

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