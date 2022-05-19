Донецк, , 10:47 — REGNUM В Донецкую народную республику прибыли специалисты из российских регионов для восстановительных работ, планируются масштабные работы по реконструкции инфраструктуры. Об этом 19 мая заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире радио «Вести ФМ».

Разрушенное здание в ДНР Никита Третьяков © ИА REGNUM

«Мы будем сейчас заниматься восстановлением. У нас много разрушений за все эти восемь лет», — сказал Пушилин.

Он отметил, что многие города до сих пор ещё обстреливаются со стороны Украины — это и Донецк, и Ясиноватая, и Макеевка, и Горловка, и другие.

По его словам, специалисты из России, которые приезжают в ДНР, удивлены состоянием объектов инфраструктуры. Они уже начали проводить оценку предполагаемых работ.

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