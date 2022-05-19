Донецк, 19 мая, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли село Минеральное в Ясиноватском районе Донецкой Народной Республики, повреждены фельдшерско-акушерский пункт и здание сельского совета. Об этом 19 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«ВФУ (вооруженные формирования Украины) нанесли удар по селу Минеральное в Ясиноватском районе. По улице Мира пострадали фельдшерско-акушерский пункт и здание сельского совета», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 19 мая украинские боевики обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике.

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