Мадрид, 19 мая, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Испания и Катар заключили соглашение о повышении уровня двусторонних отношений до уровня «стратегического альянса». Об этом пишет агентство EFE.

Chuck Hagel Шейх Тамим бен Хамад аль-Тани

Отмечается, что повышение уровня отношений двух стран произошло с целью укрепления сотрудничества во всех областях, включая экономическую.

Это обязательство и новый этап в двусторонних отношениях были зафиксированы в двух документах, подписанных во второй день государственного визита в Испанию эмира Катара, шейха Тамима бин Хамада Аль Тани.