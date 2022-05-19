Владивосток, 19 мая, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Холодильный комплекс мощностью более 7 тыс. тонн 19 мая запустил Владивостокский рыбный терминал — первая партия рыбопродукции уже поступила на хранение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморского края.

(сс) timquijano Мороженая рыба

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Комплекс занимает более 4 тыс. квадратных метров, емкость единовременного хранения — 7140 тонн рыбных грузов, поступление которых осуществляется портальными кранами с судов.

По словам главы агентства по рыболовству региона Валерия Корко, в условиях санкций и закрытия портов Китая подобные холодильники позволяют рыбакам выстроить логистику, сохранить качество рыбопродукции.

«Началась лососевая путина. Из Владивостока отправляется продукция всего Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. В пиковые периоды холодильных мощностей края недостаточно. Поэтому важно, что именно на территории Приморья реализуются такие проекты с использованием современных технологий, созданием новых рабочих мест», — пояснил Корко.

Новый комплекс с современной перевалочной и холодильно-складской инфраструктурой обеспечит увеличение пропускной способности рыбного терминала более 500 тыс. тонн рыбопродукции ежегодно.

Проект реализован резидентом свободного порта ООО «Владивостокский рыбный терминал». Инвестиции в проект составили около 670 млн рублей, на предприятии создано 256 рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье установили объёмы добычи горбуши и симы для местных жителей и коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Ловить рыбу можно с 5 июня.