* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 19 мая, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В афганской провинции Тахар талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в местности Хазар Баг уезда Ходжа Гар убили трёх бойцов народного ополчения при прежнем правительстве. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Mate Marschalko Убийство

Согласно источнику, погибших звали Авад Хан, Абдул Касим и Хаятулла, и в настоящее время они не были связаны ни с одной группировкой.

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.