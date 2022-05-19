Нью-Йорк, США, 19 мая, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Американская исполнительница Тейлор Свифт получила докторскую степень в области изящных искусств Нью-Йоркского университета. Об этом 19 мая пишет TMZ.

Toglenn Тейлор Свифт

Свифт выступила со вступительной речью во время вручения диплома. Как отмечает издание, в своём обращении артистка высказалась о культуре отмены.

Она раскритиковала такой способ социального воздействия на известного человека. Свифт считает, что людям стоит принимать ошибки других и позволять провинившимся учиться на них и расти, а не подвергать отмене.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тейлор Свифт сыграла в картине режиссёра Дэвида Оуэна Расселла под названием «Амстердам». В фильме также роли исполняют Роберт Де Ниро, Джон Дэвид Вашингтон, Марго Робби и Кристиан Бэйл.