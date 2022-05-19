Краснодар, 19 мая, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Производство мидий и устриц увеличивают предприятия Краснодарского края. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.

Устрицы

Уточняется, что по итогам первого квартала 2022 года в регионе было произведено 56 тонн (50 тонн мидий и 6 тонн устриц) данной продукции и это в 9 раз больше, чем за аналогичный период 2021 года.

При этом указывается, что устрицы и мидии в регионе производят семь крупных предприятий в Сочи, Анапе, Геленджике и Туапсинском районе, а также представители малого бизнеса. На сегодняшний день они обеспечивают потребителей региона, однако постепенно смогут претендовать на вытеснение импортных поставщиков и с рынка России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский разработчик информационной безопасности «СёрчИнформ», благодаря поддержке Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), внедрил обновленную SIEM-систему в 70 отечественных компаниях.