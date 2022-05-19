Париж, 19 мая, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Во Франции Жером Пейра, кандидат на выборах в законодательные органы от партии «Вперед, Республика» и осужденный в 2020 году за домашнее насилие, объявил о снятии своей кандидатуры после серии критических замечаний, передает BFM TV.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

«Я слышал, что моя кандидатура на выборах в законодательные органы может нанести ущерб моей политической семье. Я снимаю ее», — заявил кандидат от четвертого избирательного округа Дордонь.

Жером Пейра был оштрафован в сентябре 2020 года на 3000 евро по делу о домашнем насилии.

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