Кишинёв, 19 мая, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Власти Молдавии начали препятствовать деятельности Молдавско-российского делового союза, заявил глава союза, экс-президент республики Игорь Додон на телеканале TV Moldova.

ИА REGNUM ЕС — Молдавия — Россия

«Несколько месяцев блокируют переводы на счета Молдавско-российского делового союза от российских банков, хотя Молдова, вроде, не присоединялась к санкциям», — сказал Додон.

По его мнению, молдавские власти выполняют требования «западных кукловодов», которые не хотят того, чтобы Молдавия стала сильным государством. Додон уверен, что для этой цели президент Молдавии Майя Санду и её партия «Действие и солидарность» взяли под контроль все государственные институты.

«А зачем в президентуре, в правительстве у каждого министра, у президента по 10 — 20 советников зарубежных, которые оплачиваются из грантов ЕС?», — задаётся вопросом экс-президент.

Стоит отметить, после начала Россией спецоперации по денацификации Украины представители молдавских властей неоднократно заявляли, что республика будет сохранять нейтралитет. В то же время в стране ввели запрет на ретрансляцию новостей из России, а местные СМИ штрафуют за публикации новостей, противоречащие позиции киевского режима. Кишинёв также предложил Киеву предоставить сапёров.