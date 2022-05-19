Вологда, 19 мая, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Вологодские власти продлят региональные налоговые льготы для бизнеса, введенные в связи с пандемией коронавируса, до конца 2023 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Сборщик налогов

«Наша главная задача — минимизировать риски сокращения производства. Для этого мы разработали региональные меры поддержки предпринимателей. Среди них — предоставление микрозаймов, помощь в получении грантов и экспорте продукции, продвижение товаров и услуг […] Эти и другие меры позволили сохранить бизнес и рабочие места», — сообщил глава региона.

По данным регионального правительства, в сфере малого и среднего бизнеса Вологодчины заняты более 190 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на Вологодчине начнут освоение заброшенных земель.