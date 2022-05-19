Анкара, 19 мая, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, несмотря на попытки западных дипломатов найти компромисс с Анкарой, 18 мая выступил с еще более решительными возражениями против любого быстрого вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Сегодня мы фактически являемся одной из стран, которые оказывают наибольшую поддержку деятельности альянса», — заявил Эрдоган.

«Но это также не означает, что мы будем безоговорочно говорить «да» на каждое выдвинутое перед нами предложение», — добавил турецкий лидер.

Читайте также: Турция высказывается против принятия Финляндии и Швеции в НАТО

Утром в среду, 18 мая, послы Финляндии и Швеции официально передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу свои заявки прием их стран в альянс. Затем состоялось заседание Североатлантического совета, руководящего политического органа альянса. Сделанными на нем Турцией оговорки означали, что союзники не достигли единодушия, необходимого для немедленного формального начала процесса вступления Швеции и Финляндии в блок.

Руководство Турции в последние дни выступило с рядом заявлений, согласно которым Финляндия и Швеция поддерживают различные курдские группировки, в том числе Рабочую партию Курдистана (РПК) и Отряды народной самообороны (YPG) в Сирии.

В своем выступлении 18 мая перед парламентской группой своей Партии справедливости и развития президент Турции сказал, что »оказание всевозможной поддержки террористической организации РПК/YPG, а также обращение к нам за поддержкой членства в НАТО, по меньшей мере, непоследовательно».

Говоря о предполагаемой деятельности курдских группировок в нескольких европейских странах, турецкий лидер сказал, что Анкара безрезультатно запросила выдать 30 «террористов» из Швеции.

«Вы не дадите нам террористов, но вы встаете и просите нас пустить вас в НАТО. НАТО — это организация, направленная на обеспечение безопасности, поэтому мы не можем сказать «да» и тем самым лишить эту организацию безопасности безопасности», — сказал он.

Официальные лица Финляндии и Швеции заявили, что открыты для диалога с Турцией, а министр иностранных дел Швеции Анн Линде отметила, что ее страна считает РПК террористической организацией. Выступая после встречи со своим американским коллегой Ллойдом Остином в Вашингтоне, министр обороны Швеции Петер Хультквист указал на то, что Стокгольм намерен «установить контакт с Турцией, и наша цель состоит в том, чтобы этот вопрос был решен как можно быстрее», добавив, что они «заинтересованы как можно быстрее».

Между тем президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что этот вопрос будет поднят на этой неделе во время встречи с президентом США Джо Байденом.

«Турция последовательно заявляла, что не видит препятствий для расширения НАТО», — сказал финский лидер.

Официальные лица альянса настаивают на том, что с Анкарой можно достичь компромисса. Однако в своем выступлении турецкий лидер выразил более широкое недовольство тем, что он назвал отсутствием достаточной поддержки безопасности Турции со стороны союзников.

«Я обращаюсь к странам, которые имеют как влияние, так и власть в регионе, и нашим союзникам по НАТО: поддержите эти законные, справедливые, гуманитарные и моральные операции Турции. По крайней мере, не пытайся сбить нас с толку», — сказал он.

Членство в НАТО требует поддержки всех 30 членов альянса, что дает Эрдогану мощный козырь. Пока неясно, в чем цели Турции, но многие официальные лица и дипломаты заявили, что ожидают, что администрация Байдена сыграет ключевую роль в преодолении возражений Анкары. Они выразили уверенность, что и та, и другая страна в конечном счете присоединятся к НАТО.

Между тем чиновник из одной из стран ЕС отметил, что сейчас ожидаются обсуждения на различных уровнях и «это все нужно решать дипломатическим путем». Многие государства-члены НАТО сейчас стремятся к быстрому достижению консенсуса.

Представитель НАТО, выступая после первоначального обсуждения в Североатлантическом совете, отметил, что Столтенберг уже заявил, что Швеция и Финляндия являются «ближайшими партнерами» альянса и что «их вступление в НАТО укрепит евроатлантическую безопасность».