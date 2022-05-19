Волгодонск, Ростовская область, 19 мая, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Ростовской области суд рассмотрит дело о массовом отравлении детей в центре загородного отдыха в Волгодонске, где юные спортсмены находились на тренировочном сборе. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Уголовное дело

Под уголовное преследование попали директор и заместителя директора компании, организующей отдых и питание детей. Они обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

Следователи полагают, что в августе 2021 года 24 спортсмена в возрасте от 11 до 18 лет, прибывшие на тренировочные сборы по фехтованию, после обеда обратились к медикам в детскую городскую больницу с симптомами отравления. Шесть юных спортсменов были госпитализированы в инфекционное отделение, остальные дети проходили амбулаторное лечение.

Экспертиза показала, что отравление вызвано употреблением некачественной продукции, приготовленной в ресторане центра. На столовых предметах и в пище были выявлены бактерии различной этиологии, у двух сотрудников пищеблока ресторана обнаружен норовирус 2 генотипа.

Установлено, что готовили обеды сотрудники без соответствующего образования и санитарных книжек, пренебрегая санитарными правилами.

Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением переданы в суд.