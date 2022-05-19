Москва, 19 мая, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Москве возводится 58,7 млн кв. метров недвижимости, из них 30,1 млн кв. метров возводится по 214-ФЗ, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

Заместитель председателя Москомстройинвеста Карина Малхасян уточнила, что подавляющее большинство объектов, возводится с использованием проектного финансирования — эскроу-счетов.

В данный момент в Москве посредством эскроу-счетов финансируются 374 проекта на 24,1 млн кв. метров. По «старой схеме», действовавшей до 2019 года, строится 106 домов площадью 6 млн кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 1 октября 2021 года в России количество эскроу-счетов составило более 578 тыс. штук.

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