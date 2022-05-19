Барнаул, 19 мая, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает улучшаться. По состоянию на 19 мая, судя по данным оперштаба региона, из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (267 982 человека, +69 за сутки) выздоровели 258 492 человека (+41 за сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Также известно, что за всё время в крае погиб 8632 пациента с коронавирусом, хотя по состоянию на 30 апреля общее число жертв в сводке составляло 10 179 человек. При этом утверждается, что за последние сутки скончался только один пациент. Проходят лечение 992 (+30 за последние сутки). Число тестирований возросло с 4908 до 6306 (на 1398 больше, чем сутками ранее).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ составило: 31 845 (+2 за последние сутки) и 217 724 (+65 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 53 (-1 за сутки). Из них 21 подключены к аппарату ИВЛ (+3 за сутки).

Также на Алтае выявлено уже 40 940 зараженных коронавирусом среди детей (+10 за последние сутки).

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