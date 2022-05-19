Донецк, 19 мая, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике, сообщило 19 мая представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09:20 (совпадает с мск) — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибра 122 миллиметра», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая два человека погибли в результате обстрела украинскими боевиками города Ясиноватая (ДНР).

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