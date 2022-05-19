Норильск, Красноярский край, 19 мая, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Житель города Норильска (Красноярский край) подозревается в осквернении символов воинской славы России. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 мая в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Денис Абрамов ИА REGNUM Георгиевская ленточка

Против 18-летнего норильчанина возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма, совершённая путем осквернения символов воинской славы России публично»).

По версии следствия, юноша является приверженцем радикального украинского национализма, разделает идеи экстремисткой украинской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

23 апреля 2022 года, находясь в Норильске, он разместил в мессенджере в открытом доступе две видеозаписи осквернения им символа воинской славы России, а именно сожжения георгиевской ленты. Свои действия он сопровождал фразами, «побуждающими к повторению акта осквернения».

Злоумышленник заключён под стражу. Обстоятельства совершённого преступления устанавливаются, расследование уголовного дела продолжается.