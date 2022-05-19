Посёлок городского типа Тёткино, Курская область, 19 мая, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал в своём телеграм-канале фотографии разрушений из приграничного села Тёткино.

Телеграм-канал Романа Старовойта Село Тёткино в Курской области после обстрела

Утром 19 мая Старовойт сообщил об очередном обстреле Тёткино. По его словам, одной из целей обстрела был спиртзавод.

Есть данные ободном погибшем гражданском — это водитель грузовика, который привёз сырьё на спиртзавод. Им оказался житель Воронежской области Василий Мерзликин.