Москва, 19 мая, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Российский разработчик информационной безопасности «СёрчИнформ», благодаря поддержке Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), внедрил обновленную SIEM-систему в 70 отечественных компаниях. Об этом 19 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Указанное программное обеспечение позволяет отслеживать миллионы событий, которые происходят на рабочих станциях, серверах, в любом оборудовании и программном обеспечении, позволяя выявить сложные атаки.

При этом программа ведет анализ сетевой инфраструктуры и выявляет аномалии и потенциальные угрозы на самом раннем этапе, также пресекая попытки несанкционированного доступа и предотвращая сбои в работе ИТ-инфраструктуры. В то же время, администратор сети с помощью SIEM видит полную картину происходящего в инфраструктуре у себя на экране — как если бы он находился в «Центре управления полетами».

Обновленная система на данный момент уже внедрена в 70 отечественных компаниях. В рамках перевода на российский софт у заказчиков из финансовой и производственной сфер были замещены полностью ушедшие с рынка в РФ SIEM-системы SPLUNK и ArcSight, а также Elastic (ELK) Stack.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве на предприятии авиационной промышленности создали новую грузоподъемную систему на полностью отечественной электронной компонентной базе.