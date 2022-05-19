Москва, 19 мая, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Долю компании Shell в проекте «Сахалин-2» и доли ExxonMobil в проекте «Сахалин-1» планирует купить индийская государственная энергетическая компания Oil and Natural Gas Corp (ONGC), сообщает 19 мая издание Economic Times со ссылкой на источники.

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Уточняется, что ONGC рассматривает возможность участия в торгах на покупку 27,5% доли Shell в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» и 30% доли ExxonMobil в проекте «Сахалин-1».

Также, как пишет ET, компании ONGC, Bharat Petroleum и Indian Oil провели предварительные переговоры, чтобы оценить покупку 20% акций BP в «Роснефти».

Как сообщало ИА REGNUM, судно для перевозки 700 тыс. баррелей российской нефти на фоне санкций пытается найти индийская компания ONGC.

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