ET: долю Shell в проекте «Сахалин-2» хочет купить индийская ONGC
Москва, 19 мая, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Долю компании Shell в проекте «Сахалин-2» и доли ExxonMobil в проекте «Сахалин-1» планирует купить индийская государственная энергетическая компания Oil and Natural Gas Corp (ONGC), сообщает 19 мая издание Economic Times со ссылкой на источники.
Уточняется, что ONGC рассматривает возможность участия в торгах на покупку 27,5% доли Shell в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» и 30% доли ExxonMobil в проекте «Сахалин-1».
Также, как пишет ET, компании ONGC, Bharat Petroleum и Indian Oil провели предварительные переговоры, чтобы оценить покупку 20% акций BP в «Роснефти».
Как сообщало ИА REGNUM, судно для перевозки 700 тыс. баррелей российской нефти на фоне санкций пытается найти индийская компания ONGC.
Читайте подробнее: Госкомпания в Индии пытается найти судно для перевозки российской нефти