Воронеж, 19 мая, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате автоаварии с участием грузовика в Воронежской области 18 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области На месте аварии

Авария произошла около 15:30 на 157 км автодороги Р-298 в Нижнедевицком районе. По предварительной информации, 23-летний житель Ставропольского края, управляя автомобилем «Лада Веста», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗ-5490 с полуприцепом-цистерна. Водитель легкового автомобиля погиб на месте автоаварии.

Всего за минувшие сутки 17 мая в Воронежской области зарегистрировано 103 ДТП, травмы в них получили восемь человек, погиб один.