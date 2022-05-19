Казань, 19 мая, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В Татарии в 2022 году скоростной Wi-Fi появится в 52 школах. Об этом заявил начальник отдела цифровой трансформации в сфере культуры, образования и молодежной политики ГКУ «Центр цифровой трансформации РТ» Булат Габдрахманов.

Wi-Fi

Он отметил, что благодаря федеральной программе «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Цифровая экономика» в республике все школы подключены по волоконно-оптической связи. В 2019–2021 годах на эти цели было направлено 245 млн рублей, из них 81% средств выделено из федерального бюджета.

«589 школ было оснащено скоростным Wi-Fi в 2020 году, и еще 52 образовательных объекта будет подключено в этом году. Это цифровой минимум, от которого начинаются все остальные пункты. Тяжело говорить о внедрении региональных систем и их развитии, пока нет фундаментального обеспечения», — заключил Габдрахманов.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в сельских школах Татарии отсутствует беспроводной доступ в интернет. На создание инфраструктуры в республиканских образовательных учреждениях в течение 2022–2023 годов планируют направить более 1 млрд рублей.

Читайте также: Прокурор Татарии предложил ограничить использование интернета в школах