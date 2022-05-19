Оренбург, 19 мая, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В Оренбургской области в январе–марте 2022 года полиция выявила 116 коррупционных преступлений. Из них 11 совершены в крупном и особо крупном размере, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

В первом кварте возбуждены уголовные дела по фактам 75 должностных преступлений. В трех случаях речь идёт о злоупотреблении должностными полномочиями, в семи — о превышении этих полномочий.

Выявлено 65 фактов взяточничества. Из них 49 случаев касаются получения взятки, а 16 — дачи взяток. Задокументировано два факта получения взятки в крупном размере.

По расследованным уголовным делам привлечено к уголовной ответственности 33 коррупционера за тяжкие преступления. Приговор вынесен в отношении 17 человек, совершивших преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления

«Общая сумма ущерба по уголовным делам коррупционной направленности составила 3 млн 483 тыс. рублей, обеспечено возмещение ущерба на сумму 14 млн 385 тыс. рублей. Процент возмещения составил 412,3%», — отметили в управлении экономической безопасности и противодействия УМВД Оренбуржья.