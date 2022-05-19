Томск, 19 мая, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Томской области за минувшие сутки ликвидировано 11 лесных пожаров в шести районах. Пройденная огнём площадь составила 288 га, в том числе 142 га леса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

Администрация Томской области Лесной пожар в Томской области

К утру 19 мая в области действует пять лесных пожаров в Бакчарском, Верхнекетском и Кривошеинском лесничествах на площади 238,5 га. Два из них локализованы.

«С огнём борются 17 сотрудников лесопожарных станций, 66 специалистов авиапожарной службы, лесной охраны и 20 арендаторов», — добавили в администрации.

Добавим, что всего с начала года в регионе ликвидировано 149 лесных пожаров на площади 3 586,03 га, почти две трети из которых — леса. В настоящее время в Томской области сохраняется высокий класс пожарной опасности.