Мазари-Шариф, Афганистан, 19 мая, 2022, 10:34 — ИА Регнум. По меньшей мере три человека получили ранения при взрыве в городе Мазари-Шариф на севере Афганистана, сообщает 19 мая афганское агентство Khaama Press.

Julian-G. Albert Мазари-Шариф

Возле полицейского участка взорвался грузовик. Взрыв устроил управлявший автомобилем боевик.

Раненых доставили в больницу, начато расследование инцидента. Об ответственности за произошедшее пока никто не заявил.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля два взрыва произошли в районах Мазари-Шарифа, где проживают преимущественно шииты. Погибли девять человек, по меньшей мере 14 получили ранения. Ответственность за взрывы взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: Девять человек стали жертвами взрывов в Афганистане