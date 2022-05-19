Брюссель, 19 мая, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду требует вывести российских миротворцев из Приднестровья. Об этом она заявила, выступая на заседании Европарламента в Брюсселе.

European People's Party Майя Санду

«Мы — нейтральная страна, но для этого мы призываем к выводу российских военных с территории Приднестровья, потому что их присутствие нарушает наш нейтралитет», — сказала Санду.

Он заявила, что на сегодняшний день якобы нет угроз того, что Молдавия начнёт войну. Глава республики уверяет, что Кишинёв ищет политический способ разрешить приднестровский конфликт. Санду подчеркнула, что хочет «мирной интеграции» для Приднестровья.

Стоит отметить, после начала Россией спецоперации по денацификации Украины, в Тирасполе сообщили, что молдавская сторона приостановила переговоры по урегулированию приднестровского конфликта. Кроме того, воспользовавшись тем, что Киев закрыл границу с ПМР, власти Молдавии стали блокировать транспорт с грузами, идущими в Приднестровье.