Петропавловск-Камчатский, 19 мая, 2022, 10:30 — ИА Регнум. На Камчатке в период предстоящей лососевой путины будут работать более 100 рейдовых групп, в числе которых выявлять и пресекать деятельность браконьеров будут около 400 сотрудников Росрыболовства, силовых, правоохранительных, контролирующих органов, общественные инспектора от Ассоциаций рыбопромышленников. Также будут задействованы беспилотные летательные аппараты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Лосось

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Основной упор рейдовых групп будет сделан на работу в Авачинской губе и Авачинском заливе. Охранная деятельность усилится в Усть-Большерецком районе и прилегающей акватории Охотского моря, Усть-Камчатском, Быстринском, Мильковском и Соболевском районах.

«По планам работы совместно с правоохранительными органами планируется создание поста в районе посёлка Сокоч с целью выявления и пресечения фактов транспортировки незаконно добытых водных биологических ресурсов и продукции из них. При надлежащей организации работы поста он создаёт значительное противодействие незаконным добытчикам водных биоресурсов при поставке ресурсов с северных районов, так как это единственная транспортная артерия», — рассказал начальник Северо-Восточного территориального Управления Федерального агентства по рыболовству Юрий Татаринов.

Аналогичный пост планируется также организовать на технологическом трассовом проезде в охранной зоне магистрального газопровода в Соболевском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке на Командорских островах в Алеутском муниципальном округе уже с 1 июня стартует лососевая путина. На заседании комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб утвердили запретительные меры для промышленных рыболовов и любителей.