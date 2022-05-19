Ростов-на-Дону, 19 мая, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Ростовские власти утвердили стоимость посещения уличных туалетов, которые были куплены в 2021 году за 30 млн рублей. Документ «Об утверждении размера платы за пользование на платной основе уличными модульными туалетами на территории города Ростова-на-Дону» размещён на сайте городской администрации, передаёт ИА REGNUM.

Туалет

«Утвердить плату за пользование на платной основе уличными модульными туалетами, расположенными на территории [Ростова-на-Дону] в размере 20 рублей. Плату за посещение общественных модульных туалетов осуществлять в безналичном порядке», — говорится в постановлении за подписью ростовского сити-менеджера Алексея Логвиненко.

ИА REGNUM сообщало, что уборные были приобретены в конце лета 2021 года. Сначала подрядчик сорвал срок поставки кабинок, затем долго решался вопрос о расположении уборных и стоимости их посещения, велось подключение туалетов к коммуникациям.