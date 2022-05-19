Талица, Свердловская область, 19 мая, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Жительницу Талицы Свердловской области будут судить за подделку документа о банкротстве клиентки. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

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По данным следствия, к юристу обратилась свердловчанка. Женщина не могла погасить задолженность в 1,4 млн рублей перед кредитными организациями. Она попросила обвиняемую провести процедуру банкротства. При этом в отношении свердловчанки уже было организовано исполнительное производство.

Юрист подделала решение Арбитражного суда Свердловской области о признании банкротом брата клиентки. Женщина, имеющая доступ к электродной базе, изменила сведение о должнике и реквизиты решения. На основании подделанного решения в отношении клиентки юриста было прекращено исполнительное производство.

Через некоторое время был выявлен факт подделки решения суда. В отношении юриста возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.