Уфа, 19 мая, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Благодаря пионерии детям прививались принципы взаимовыручки, трудолюбия и патриотизма. Об этом 19 мая сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров в своем телеграм-канале.

Пионеры в музее

Он напомнил, что пионерское движение Советского Союза отмечает свой вековой юбилей.

«К пионерии и советскому периоду в целом можно относиться по-разному. Но у меня, как и у многих моих сверстников, это время ассоциируется в первую очередь с детством, светлым и беззаботным, когда только познаешь мир и все вокруг интересно», — сообщил премьер-министр Башкирии.

Он заявил, что день, когда старшие товарищи повязывали красные галстуки, скорее всего, помнит каждый, кто это испытал.

«Ощущение гордости и важности момента переполняло тогда и меня», — заявил Назаров, отметив, что пионерия стала одним из главных символов Советского Союза.

Он напомнил, что благодаря ей детям прививались принципы трудолюбия, взаимовыручки и патриотизма.

«Ребята активно участвовали в жизни страны, занимались в спортивных и творческих кружках, собирали макулатуру и металлолом, ходили в походы и помогали пожилым. Приключения сплачивали и дарили незабываемые впечатления. А уж поездка в качестве поощрения в «Артек» или «Орленок» была мечтой!» — рассказал чиновник.

Он отметил, что пионерии в ее былом виде уже нет, но традиции остались.

По его словам, много школьных, волонтерских и студенческих организаций объединяют и развивают таланты детей.

«А эта возможность реализоваться так важна, когда ты полон энергии, мечтаний, стремления менять мир к лучшему. В основе современных организаций по-прежнему лежат идеи скаутских и пионерских систем», — сообщил Назаров.

Он поддержал позицию президента России Владимира Путина, который обратил внимание на необходимость улучшения работы государства по воспитанию подрастающего поколения.

«Пусть это будет не пионерская, а другая структура — главное, чтобы она работала на благо Родины, общества, позволяла нашим детям развиваться и быть настоящими патриотами. А мы по-прежнему всегда готовы!» — заявил Назаров.