Москва, 19 мая, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Пакет законопроектов о детско-юношеском движении «Большая перемена» внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Артемом Метелевым, Ольгой Казаковой и Ольгой Тимофеевой, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Определяется правовое положение, цели деятельности, порядок управления, порядок реорганизации и ликвидации движения.

Движение является массовой некоммерческой самоуправляемой организацией, следует из документа. Оно создается в том числе для «подготовки детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, традиций народов Российской Федерации, достижений российской и мировой культуры, а также развития у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, чувства личной ответственности за свою судьбу и судьбу Отечества перед нынешним и будущими поколениями. Движение может преследовать также иные общественно полезные цели».

Учредительным документом движения является его устав.

Документы закладывают принцип добровольности в участии в этом движении.

Участники

Участниками движения могут быть лица в возрасте от шести лет, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, а также совершеннолетние лица, завершившие освоение образовательных программ среднего общего и (или) среднего профессионального образования и участвующие в воспитании и организации досуга участников — наставники.

Иноагенты и аффилированные с ними лица не могут быть наставниками.

Наставники могут выполнять в движении функции вожатых и добровольцев. Наставниками также могут быть родители и иные законные представители участников.

Участвовать в движении могут также общественные объединения, за исключением политических партий, религиозных организаций, профессиональных союзов и территориальных общественных самоуправлений, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов Российской Федерации, общественно полезные фонды, а также автономные некоммерческие организации.