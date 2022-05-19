Москва, 19 мая, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Телеведущая Ксения Бородина рассказала о своей вынужденной поездке в московском метро. Она опубликовала серию постов об этом в личном аккаунте в Instagram.

Кадр из интервью для Super Ксения Бородина

Бородина раскритиковала подземный вид транспорта за его медлительность. «Это миф, что на метро быстрее. Я бы уже давно приехала… Чтобы ещё раз», — негодует телеведущая, добавив, что её водитель приехал на автомобиле к пункту назначения раньше, чем она.

Ранее журналистка Ксения Собчак публично осудила поведение телеведущей Ксении Бородиной. Причиной стала фотография актёра Стивена Сигала, которую сделала ведущая, а позже разместила в своих соцсетях, добавив, что сама не любит, когда её снимают исподтишка.